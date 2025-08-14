В общих случаях за один день участия в уголовном судопроизводстве сумма вознаграждения будет увеличена до 1 861 рубля днем, до 2 202 рублей - ночью

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Оплата услуг адвокатов по назначению будет проиндексирована в октябре на 7,6%. Об этом говорится в постановлении правительства, с которым ознакомился ТАСС.

В общих случаях за один день участия в уголовном судопроизводстве сумма вознаграждения адвокатам по назначению будет увеличена до 1 861 рубля днем, до 2 202 рублей - ночью, 2 544 рублей в выходной или праздничный день.

При рассмотрении дел в закрытых судебных заседаниях, с присяжными заседателями или с большим количеством обвиняемых тарифная сетка выше. Так, в судах с присяжными оплата одного дня адвоката по назначению с 1 октября будет проиндексирована до 2 667 рублей в дневное время, 3 753 рублей - в ночное и 4 156 рублей - в выходной.

Расходы на адвокатов по назначению выделяются из бюджетов судов или следственных органов.