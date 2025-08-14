Речь идет о строительстве второго и третьего заводов

САМАРА, 14 августа. /ТАСС/. Компания "Озон Фармацевтика" в рамках строительства второго и третьего заводов на территории особой экономической зоны "Тольятти" проинвестировала 2 млрд рублей только в 2024 году. Первые коммерческие выпуски продукции на них запланированы на 2027 год, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Сумма капитальных инвестиций в развитие новых площадок в 2024 году составила 1,2 млрд рублей по "Озон Медика" и 0,8 млрд рублей по "Мабскейл". В производственном корпусе "Озон Медика" в течение этого года идут отделочные работы. Лицензирование площадки запланировано на 2026 год, первые коммерческие выпуски - 2027 год. На биотехнологической площадке "Мабскейл" в этом году завершили монтаж промышленного оборудования, по плану на 2027 год первые коммерческие запуски", - сказали в компании.

Корпус "Озон Медика" площадью 25 тыс. кв. м строится с 2023 года, предприятие будет производить высокотоксичные препараты для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний. Общий объем инвестиций в этот производственный корпус, а также вспомогательные помещения и автоматизированное производство, рассчитанное на три участка, превысит 3,5 млрд рублей.

Полный цикл от разработки до производства препаратов с применением биотехнологий будет реализован на предприятии "Мабскейл", площадь уже построенного и функционирующего корпуса составляет 5 тыс. кв. м. Часть препаратов сейчас проходит доклинические и клинические испытания.

Фармкомпания является одним из основных резидентов ОЭЗ, на ее предприятиях работают более 2 600 человек. Всего в ОЭЗ действуют три площадки группы "Озон Фармацевтика". Запуск старшей из них "Озон Фарм" на площади 21 тыс. кв. м состоялся в 2017 году. В 2024 году завод произвел 95 млн упаковок таблеток и капсул, 9,5 млн упаковок жидких нестерильных и 2,3 млн упаковок лиофилизатов. Кроме того, работает завод компании в городе Жигулевске.