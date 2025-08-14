Вице-премьер России отметил, что именно РФ активно развивает технологии искусственного интеллекта, благодаря чему является "одним из мировых лидеров" в этой области

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 14 августа. /ТАСС/. Россия выступает локомотивом цифровой трансформации на евразийском пространстве, поэтому киргизским компаниям стоит активнее внедрять нейросети YandexGPT 5 от компании "Яндекс" и GigaChat от Сбера, отметил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

В ходе седьмого киргизско-российского бизнес-форума он подчеркнул, что именно Россия активно развивает технологии искусственного интеллекта, благодаря чему является "одним из мировых лидеров" в этой области.

"У нас две большие языковые модели. В феврале этого года запущен YandexGPT 5. Это обычная языковая модель, которая используется в голосовых помощниках, чат-ботах, браузерах, навигационных и иных сервисах. <…> Вторая разработка - это GigaChat от компании Сбер, которую использует уже более 17 млн человек. Новое поколение GigaChat 2.0 лучше удерживает контекст, анализирует любой контент, умеет программировать и решать сложные задачи. <…> Поэтому наша рекомендация киргизским компаниям - активнее использовать наши большие языковые модели от "Яндекса", от Сбера, и это будет обеспечивать вам конкурентное преимущество и экономию затрат бизнеса", - призвал Оверчук.