Запуск объекта планируется в первой половине 2027 года

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 14 августа. /ТАСС/. Подразделение Росатома осуществило доставку первых компонентов для строительства ветряной электростанции (ВЭС) в населенном пункте Кок-Мойнок Иссык-Кульской области Киргизии. Об этом ТАСС сообщил представитель госкорпорации Григорий Назаров.

"Мы осуществили доставку первых компонентов - гондол, ступиц, генераторов и башен для строительства ветропарка в Иссык-Кульской области Киргизии. Мы рассчитываем залить первый фундамент ВЭС уже в следующем году", - сказал он на полях VII российско-киргизского экономического форума. Назаров подчеркнул, что запуск объекта планируется в первой половине 2027 года.

"Строительство ветроэнергетической станции сделает возможным использование энергии ветра на благо жителей нашей страны. Проект Росатома поступательно выходит на стадию реализации, и мы оказываем нашим партнерам всестороннюю поддержку", - отметил в свою очередь министр энергетики республики Таалайбек Ибраев.

Росатом подписал инвестиционный контракт на строительство ВЭС мощностью 100 МВт в Киргизии в декабре 2024 года. Это первый российский экспортный проект в ветрогенерации.