ХАЙКОУ /Китай/, 14 августа. /ТАСС/. Город Санья в южной китайской провинции Хайнань активно работает над совершенствованием комплексных услуг в сфере яхтенного туризма, к концу 2025 года в нем было зарегистрировано в общей сложности 1 415 яхт. Об этом пишет местная газета "Хайнань жибао".

За прошлый год, приводит издание официальные данные, в районе курортного города Санья было совершено 127,9 тыс. выходов на яхтах, а общий турпоток превысил 900 тыс. человек. Санья в 2024 году также был признан городом с самой динамично развивающейся индустрией яхтенного туризма в Китае.

Общая протяженность береговой линии города Санья составляет 264,42 км. Развитию индустрии яхтенного туризма также способствует наличие бухт мирового класса таких, как Хайтан и Ялун. Погодные условия при этом позволяют выходить в море 300 дней в году.

Город Санья взял на себя ведущую роль во внедрении инновационной модели комплексного управления яхтенной индустрией, преодолении информационных барьеров в транспортном, туристическом, морском и других секторах рынка аренды яхт, а также в цифровизации управленческих услуг. После подключения соответствующей платформы к сети будут значительно упрощены процедуры, которые необходимо пройти перед выходом в море, что значительно снизит нагрузку на пристани для яхт и на яхт-клубы.

Кроме того, морской департамент города уже запустил специальную электронную службу, которая работает по принципу единого окна для приема заявок на регистрацию приобретенных судов. До этого инвесторам требовалось в среднем 22 дня на то, чтобы пройти процедуры регистрации после приобретения яхты. Теперь время оформления сокращено до семи дней.

Ведущую роль город Санья сыграл также во внедрении стандартов, определяющих проверку транзакций в яхтенной индустрии по всей стране, что позволило заполнить имеющиеся пробелы на этом направлении и перейти к стандартизированной торговле яхтами.