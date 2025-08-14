Это на 4,6% ниже, чем за аналогичный период 2024 года

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Грузооборот морских портов России за семь месяцев 2025 года составил 498,8 млн тонн, что на 4,6% ниже, чем за аналогичный период 2024 года, сообщается на сайте Ассоциации морских торговых портов (АСОП).

Объем перевалки сухогрузов составил 242,2 млн тонн (-6,4%), наливных грузов - 256,7 млн тонн (-2,8%).

Также было перевалено 391,6 млн тонн (-5%) экспортных грузов, 24,2 млн тонн импортных, 43,1 млн тонн (+7,3%) транзитных и 40 млн тонн (-13,9%) каботажных грузов.

Грузооборот морских портов Арктического бассейна снизился на 7,7% - до 50,8 млн млн тонн, Балтийского - на 2,3%, до 158,4 млн тонн, Азово-Черноморского - на 11,4%, до 144,5 млн тонн, Каспийского - на 30,4%, до 3,9 млн тонн. Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна составил 141,2 млн тонн (+3%).