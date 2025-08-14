ТАСС: США могут смягчить риторику по импорту Индии нефти РФ после встречи на Аляске

Нью-Дели планирует внимательно следить за встречей президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа и за ее итогами

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 августа. /ТАСС/. Индия не исключает, что после встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа риторика Вашингтона в отношении закупок Нью-Дели российской нефти может смягчиться, а тарифы США на индийский импорт - снизиться. Об этом заявил ТАСС источник в индийском правительстве.

"Если обе страны (РФ и США - прим. ТАСС) придут к некоторому сближению, риторика американцев в том, что касается закупок нефти Индией, возможно, смягчится, и это откроет нам окно для диалога с ними. Возможно, они также снизят свои тарифы", - отметил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что Индия будет внимательно следить за встречей Путина и Трампа и за ее итогами. "Если два лидера ведут переговоры, это лучше для всего мира. Мы всегда говорили, что сейчас не время для войны, а для дипломатии. Поэтому, если какой-либо диалог ведет к миру и стабильности, это хорошо для всего мира, для региона и для всеобщего спокойствия", - сказал источник.

"Мы будем внимательно следить за тем, что там (на Аляске - прим. ТАСС) будет, за итогами этой встречи", - заключил он.

7 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече лидеров. В тот же день Путин подтвердил подготовку саммита с Трампом, указав, что заинтересованность в двусторонней встрече обоюдная. Трамп 8 августа сообщил, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения переговоров подтвердил Ушаков. Он отметил, что лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

Американская администрация ввела дополнительные пошлины в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти. Наряду с ранее принятым решением США установить в отношении индийских товаров 25-процентную пошлину тариф для южноазиатской республики теперь составит 50%. МИД Индии назвал эти действия несправедливыми.