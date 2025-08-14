Их построят к 2029 году, передает СМИ со ссылкой на план Минобороны страны

БРЮССЕЛЬ, 14 августа. /ТАСС/. Власти Бельгии намерены направить €965 млн на строительство военных центров обработки данных к 2029 году. Об этом сообщила бельгийская газета L'Echo со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении план министерства обороны страны.

В нем указано, что объекты, строительство которых планируется в период с 2025 по 2029 год, будут играть "решающую роль в военных операциях", обрабатывая данные спутников, беспилотников и боевых подразделений в режиме реального времени. Кроме того, по словам источника в Минобороны королевства, центры также будут использоваться для хранения и защищенной обработки информации от государственных служб.

Согласно планам правительства, центры обработки данных будут размещены на нескольких защищенных объектах по всей стране, чтобы в случае выхода из строя одного из них другой мог взять на себя его функции. Дополнительные средства будут выделены на защиту центров от кибератак.