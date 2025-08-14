Объем закупок вырос почти на треть по сравнению с аналогичным периодом 2024 года

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Столичные заказчики заключили на столичном портале поставщиков контракты на сумму 10 млрд рублей с региональными предпринимателями за первые шесть месяцев 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по конкурентной политике Москвы.

"За первые шесть месяцев 2025 года московские заказчики заключили на портале поставщиков более 34 тыс. контрактов с предпринимателями из регионов на сумму 10 млрд рублей. Объем закупок вырос почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития Марии Багреевой.

По ее словам, наибольшим спросом пользовались строительные и хозяйственные товары, услуги по техническому обслуживанию и ремонту, информационно-технологическая продукция и электроника, медицинские изделия. Сумма контрактов по этим категориям составляет 8,8 млрд рублей, или 88% от общего объема заключенных с регионами сделок.

Как отметил руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, в первом полугодии Москва чаще всего заключала контракты с Московской и Тюменской областями, Пермским краем, Ямало-Ненецкий автономным округом, Санкт-Петербургом. "С ними провели 82% сделок от общего числа заключенных контрактов на сумму 8,2 млрд рублей", - цитирует пресс-служба Пуртова.