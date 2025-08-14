ВТБ будет предупреждать клиентов во время подозрительных звонков

Обновленная система защиты работает и для клиентов, принимающих звонки с номеров без определителя, а также обнаруживает приложения удаленного доступа, которые могут маскироваться под официальные приложения банков, операторов связи или служб доставки

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Клиенты ВТБ будут получать СМС или пуш-уведомления с предупреждением, если при входе в мобильное приложение банка они находятся в разговоре с предполагаемым мошенником, сообщили в пресс-службе ВТБ.

"Пользователи получат СМС и push-уведомления, если они заходят в "ВТБ онлайн" во время звонка от злоумышленников. В сообщении банк предупредит о том, что на проводе может быть мошенник, и порекомендует положить трубку. Нововведение поможет пользователям распознать угрозу и защитить свои средства", - отметили в банке.

Обновленная система защиты работает и для клиентов, принимающих звонки с номеров без определителя, а также обнаруживает приложения удаленного доступа, которые могут маскироваться под официальные приложения банков, операторов связи или служб доставки. Эти программы используются мошенниками для получения кодов доступа к онлайн-банку и кражи средств клиентов. В таких случаях клиенту банка придет уведомление с рекомендацией проверить все приложения, установленные за последние несколько дней.

ВТБ предлагает и другие меры безопасности: подтверждение транзакций через NFC (приложив банковскую карту к смартфону) или с помощью биометрии. Ранее банк запустил сервис по проверке устройств, на которых открыт онлайн-банк, и сделал функцию немедленного сброса всех сессий.