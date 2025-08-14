Курс юаня рос до 11,094 рубля

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует снижение ведущих индексов, курс юаня растет. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным торгов на 10:00 мск, индекс Мосбиржи опускался на 0,93%, до 2 945,26 пункта, индекс РТС также снижался на 0,93% - до 1 165,56 пункта. Курс юаня к рублю на открытии торгов поднялся на 3,75 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 11,094 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и находился на уровне 2 937,11 (-1,21%), индекс РТС составлял 1 162,33 пункта (-1,21%). В то же время курс юаня замедлили рост и находился на отметке 11,09 рубля (+3,4 копейки).

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии снижался на 0,58% и находился на уровне 2 955,65 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 07:00 мск.