В перечне есть и сайт ТАСС

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. "Мегафон" решил обнулить трафик на 14 новостных сайтах с 15 по 17 августа. Оператор заявил, что так пользователи смогут без ограничений следить за встречей российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

В списке - "федеральные телеканалы, деловые издания и наиболее популярные общественные медиа страны". В перечне есть и сайт ТАСС. Трафик будет обнуляться у всех абонентов в РФ с положительным балансом счета, но переходы по внешним ссылкам (например, соцсети и видеохостинги), будут считаться по условиям тарифа.

ТАСС направил запросы в МТС и "Билайн".

8 августа Трамп сообщил, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.