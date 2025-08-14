Действия организации могли ввести потребителей в заблуждение, отметили в ведомстве

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала Т-банк за ненадлежащую рекламу карты. По мнению ведомства, действия организации могли ввести потребителей в заблуждение, сообщили в пресс-службе ФАС.

"Радиореклама содержала привлекательные для потребителей сведения о переводах без ограничений. Однако в ней отсутствовала часть существенной информации о лимите перечислений в другие банки до 20 тысяч рублей и комиссии за совершение таких операций в размере 1,5%. Это не позволяло клиентам получать необходимые для осознанного выбора сведения о финансовой услуге", - указали в ведомстве.

Служба возбудила дело в отношении Т-банка, признала рекламу организации ненадлежащей и выдала предписание об устранении нарушения.

За размещение ненадлежащей рекламы ФАС России назначила банку штраф.