На предыдущем судебном заседании мэрия Анапы заявила ходатайство об увеличении исковых требований до 647,4 млн рублей

КРАСНОДАР, 14 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Краснодарского края оставил в силе сумму требований по иску мэрии Анапы к владельцам и торгово-чартерному фрахтователю потерпевших крушение у Керченского пролива танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", в размере 545,9 млн рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

На предыдущем судебном заседании мэрия Анапы заявила ходатайство об увеличении исковых требований до 647,4 млн рублей. Ранее власти сообщали, что сумма будет увеличиваться, так как работы по ликвидации последствий продолжаются.