Покупателем стал частный инвестор Антон Пак

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Ювелирный холдинг Sokolov продан частному инвестору Антону Паку, который специализируется на управлении инвестициями и коммерческой недвижимости, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.

В периметр сделки вошли все юридические лица и бренды Sokolov, включая ювелирный и аффинажный заводы, бизнес оптовых продаж, розничную сеть и другие сопутствующие бизнесы, а также бренды холдинга Sokolov, SKLV и Diamant. Сделка полностью закрыта и прошла все регуляторные одобрения, ее условия не раскрываются, отметили в компании.

По словам сына основателя Sokolov Артема Соколова, сделка нацелена на дальнейшее развитие ювелирного бренда.

"Мы никогда не скрывали своих амбиций и того, что дальнейший рост с опережением рынка требует дополнительных вложений. Поэтому мы искали инвестора, который по достоинству оценил бы потенциал Sokolov, поверил бы в стратегию развития, разделял бы амбиции команды и обладал бы достаточными ресурсами для вывода компании на новый достойный ее уровень. Уверен, что сделка придаст импульс к дальнейшему росту Sokolov", - подчеркнул Соколов.

Соколов полностью выйдет из бизнеса компании и сфокусируется на венчурных инвестициях и высокотехнологичных проектах, а также продолжит поддерживать благотворительный фонд своей семьи.