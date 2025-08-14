Решение, по данным правительства, коснется более чем 21 тыс. семей

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Правительство РФ направляет дополнительное финансирование в размере порядка 1,3 млрд рублей на оказание помощи пострадавшим от действий ВСУ жителям и бизнесу Курской области. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"На компенсацию расходов жителей Курской области, которые покинули свои места проживания из-за обстрелов со стороны Украины и теперь вынуждены снимать жилье, дополнительно выделено почти 1,3 млрд рублей", - говорится в сообщении. Распоряжение об этом подписано.

Решение, по данным кабмина, коснется более чем 21 тыс. семей, средства из резервного фонда правительства пойдут на оплату аренды жилья в августе - октябре 2025 года.

Финансовая поддержка жителям Курской области, вынужденно покинувшим свое жилье, оказывается на регулярной основе - аналогичные распоряжения были утверждены кабмином в феврале и апреле 2025 года. Вопрос о выплатах компенсаций был рассмотрен на заседании правительства 12 августа, добавили в пресс-службе.

"Также подписано распоряжение о выделении 9,2 млн рублей на обеспечение компенсационных выплат индивидуальным предпринимателям и организациям, имущество которых было полностью утрачено в результате вторжения вооруженных формирований Украины в Курскую область", - проинформировали в кабмине.

Размер выплат каждому предпринимателю и компании составит 400 тыс. рублей. Средства на эти цели также поступят из резервного фонда правительства.