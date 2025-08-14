РЦИС: IT-компании потеряют партнеров при отмене иммунитетов

По мнению председателя РЦИС, ограничение преимуществ, которые интеллектуальная собственность дает на рынке, приведет к оттоку капиталов из отрасли, которой сегодня необходимо решать задачи импортозамещения

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Компании российского IT-сектора потеряют возможность полноценной работы с партнерами и сократят возможности защиты нематериальных активов в случае снятия ограничения действия иммунитетов в сфере интеллектуальной собственности для правообладателей на результаты интеллектуальной деятельности. Об этом сообщил ТАСС председатель РЦИС (Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности) Андрей Кричевский.

Ранее ФАС предложила поправки в закон "О конкуренции", которые снимут госзащиту с правообладателей для конкуренции на IT-рынке.

"В случае принятия поправок компании не смогут выстраивать сложную, многоуровневую систему отношений с партнерами, подразумевающую кастомизацию решений под конкретные бизнес-процессы. В условиях санкций и ограничений предлагаемые меры торпедируют усилия правительства РФ и институтов развития по достижению технологического суверенитета", - сказал Кричевский.

По его словам, "смысл интеллектуальной собственности в легальной монополии, поэтому устремления ФАС представляются не только несвоевременными, но и неуместными в целом".

"В нынешнем виде законопроект существенно сократит возможности защиты нематериальных активов российскими IT-компаниями и ослабит позиции этих компаний на рынке. Искусственные ограничения на сделки с результатами интеллектуальной деятельности демотивируют не только бизнес, но и инвесторов, в том числе государственных, вкладывающих существенные средства в IT-разработку", - полагает Кричевский.

Риск оттока капиталов

По мнению председателя РЦИС, ограничение преимуществ, которые интеллектуальная собственность дает на рынке, приведет к оттоку капиталов из отрасли, которой сегодня необходимо решать задачи импортозамещения.

"Чем меньше инструментов защиты в арсенале правообладателя, тем меньше он заинтересован вкладываться в развитие продукта, масштабировать бизнес и привлекать финансирование", - полагает председатель РЦИС.

В РЦИС убеждены, что действующей редакции закона "О защите конкуренции" достаточно для пресечения злоупотребления правом, а предлагаемые поправки избыточны.

"Подобные инициативы наносят серьезный ущерб стабильности правовой охраны и, как следствие. не меньший ущерб развитию экономики знаний, инноваций и впечатлений", - заключил Андрей Кричевский.

Предложения ФАС

ФАС России разработала проект поправок к закону о защите конкуренции, которые предусматривают неприменение иммунитетов к результатам интеллектуальной деятельности в случае, если действия правообладателей направлены на ограничение конкуренции на товарном рынке. В ФАС полагают, что, пользуясь госзащитой от недобросовестной конкуренции, правообладатели могут злоупотреблять своим доминирующим положением и вступать в картели и иные антиконкурентные соглашения.