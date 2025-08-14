По данным консалтинговой компании, она составит 12 900 рублей за кв. м

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Ставки аренды на складские помещения в России могут вырасти на 8% в 2025 году, говорится в материалах консалтинговой компании NF Group.

"Оптимистичный сценарий - рост ставки аренды на уровне 8%, до 12 900 рублей за кв. м в 2025 году, который станет отправной точкой для нового цикла роста выше уровня инфляции. Базовый прогноз предполагает сохранение ставки аренды на текущем уровне 12 200 рублей за кв. м в 2025 году и далее - ежегодный рост на уровне инфляции (4-5%)", - отмечается в сообщении.

Консервативный прогноз предполагает снижение ставок до 11 400 рублей за кв. м в 2025 году. А в 2026 году, по прогнозу аналитиков, ставки аренды останутся стабильными, далее ожидается рост на уровне несколько ниже инфляции (3%).

По данным аналитиков, арендные ставки выросли более чем в три раза с конца 2019 года, при этом доля вакантных площадей снизилась почти до нуля. Рынок складской недвижимости демонстрировал активный рост последние пять лет.

Реальные арендные ставки почти не изменились с 2005 года: несмотря на двузначные темпы роста в 2023-2024 годах, к 2024 году они лишь достигли уровня инфляции.