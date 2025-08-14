В ближайшие два года они будут оставаться на высоком уровне, указал заместитель генерального директора по экономике и финансам Александр Думин

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Капитальные затраты "Интер РАО" в 2025 году достигнут своего пика, а потом пойдут на спад, но в ближайшие два года будут оставаться на высоком уровне. Об этом сказал заместитель генерального директора по экономике и финансам Александр Думин на конференц-звонке для инвесторов по итогам отчетности компании по МСФО за первое полугодие.

"У нас действительно в этом году капитальные затраты находятся на высоком уровне, в последующие годы они также будут высокими, до момента, пока наши крупные проекты не будут введены", - сказал он.

"На ближайшие два-три года стоит ожидать капитальные затраты в размере нескольких сот миллиардов рублей, но в 2025 году мы увидим наивысшие цифры, затем они пойдут на спад. Но пару лет будут находиться на высоких значениях", - добавил Думин.

По его данным, "Интер РАО" планирует в 2025 году нарастить показатель EBITDA примерно на 10% в годовом сравнении.

"Мы ожидаем, что второе полугодие будет посложнее. Наш прогноз - что мы постараемся динамику сохранить и выйти на уровень 10% (роста) к предыдущему периоду", - сказал Думин.

"С учетом того, что наша EBITDA в прошлом году была порядка 175 млрд рублей, я думаю, что мы вплотную приблизимся к тем цифрам, которые наши стратеги закладывали в стратегию на 2025 год (210 млрд рублей)", - добавил он.

"Интер РАО" также не планирует в 2025 году проводить дополнительный выкуп акций, хочет сохранить практику выплаты дивидендов на уровне не менее 25% от чистой прибыли. В абсолютных значениях объем дивидендов вырастет, сказал член правления по стратегии и инвестициям Александр Киселев.

"Мы четко соответствуем утвержденной советом директоров дивидендной политике и продолжаем следовать тренду выплаты не менее 25% чистой прибыли по МСФО. И с учетом роста финансового результата из года в год, абсолютное значение выплат акционерам пропорциональным образом возрастает. То же самое мы ожидаем по итогам этого года", - отметил Киселев.

"Мы не планируем обеспечивать дополнительный выкуп акций", - добавил он.