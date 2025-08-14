Правительство страны также проведет аудит участков добычи стратегически важных ископаемых

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Правительство Украины проведет аудит участков добычи стратегически важных ископаемых, чтобы вернуть неэффективно разрабатываемые месторождения на аукцион с участием компаний из США. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

"Дала поручение Минэкономики и Госгеонедрам провести аудит всех недропользователей, получивших разрешения [на работу] на стратегически важных месторождениях, - написала она в своем Telegram-канале. - Планируем проверить, кто реально работает, а кто держит лицензии без добычи. Такие объекты либо должны давать результат, либо вернуться на аукцион для добросовестных инвесторов".

Она также сообщила, что в кабмине "решили перезапустить конкурсы на распределение углеводородов на Межигорском и Свечанском участках". "Условия обновили - с правом партнера из США выкупить продукцию и гарантией, что другим участникам не будут предлагать более выгодные условия", - добавила Свириденко.

В середине июля правительство Украины утвердило перечни критических и стратегических минералов и участки добычи для предоставления в пользование на основе аукционов и соглашений о разделе продукции (СРП). Как отметили тогда в кабмине, "утверждение перечней является одной из первоочередных задач для успешной реализации договоренностей, определенных в соответствии с соглашением между правительством Украины и правительством США о создании американо-украинского инвестиционного фонда восстановления".

Соглашение о недрах

Кабинет министров Украины 1 мая опубликовал текст подписанного с США соглашения по недрам. 12 мая оно было ратифицировано. После подписания документа первый вице-премьер Юлия Свириденко сообщила, что в создаваемый двусторонний инвестиционный фонд Киев будет вносить 50% всех доходов от новой ренты и новых лицензий на добычу полезных ископаемых на новых участках. По ее словам, США и Украина будут иметь равные голоса в управлении фондом. Сделка не предусматривает прямых долговых обязательств Украины перед США. На протяжении первых 10 лет работы фонд не будет выплачивать дивиденды, все его доходы будут реинвестироваться на Украине. Инвестиции будут направляться на разработку и переработку полезных ископаемых, а также на развитие инфраструктуры.