"Автоваз" не планирует откладывать выпуск Lada Iskra на 2026 год

Выпуск новой модели возобновится после окончания корпоративного отпуска всей группы

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. "Автоваз" не планирует откладывать выпуск новой модели Lada Iskra до весны 2026 года, ее выпуск возобновится после окончания корпоративного отпуска всей группы. Об этом рассказал в ходе международного евразийского форума "Такси" начальник управления по корпоративным продажам АО "Автоваз" Владимир Игнатов.

"По поводу Iskra все стандартно. У нас завод находится в корпоративном отпуске, выходит после 18 числа, сборка будет продолжаться, и доставка. Заявки также принимаются", - отметил Игнатов, отвечая на вопрос о распространившейся в СМИ информации о прекращении производства новой модели и переносе ее вывода на рынок на весну 2026 года.

"Автоваз" находится в традиционном едином корпоративном отпуске с 28 июля по 17 августа 2025 года.

Продажи Lada Iskra начались 20 июля в день 59-летия "Автоваза". Первые машины были направлены в Москву, Санкт-Петербург и Тольятти, в другие регионы Iskra поступит в течение нескольких недель.

Lada Iskra - это автомобиль сегмента B, он занимает рыночную нишу между Granta и Vesta. Для модели предусмотрено три варианта силового агрегата: двигатель 1,6 л (90 лошадиных сил) с 5-ступенчатой механической коробкой передач, двигатель 1,6 л (106 л. с.) с 6-ступенчатой механической коробкой передач и двигатель 1,6 л (106 л. с.) с автоматической трансмиссией. Локализация Lada Iskra превышает 90%.

"Автоваз" запустил серийное производство автомобиля Lada Iskra в апреле этого года. Производственные мощности компании способны достичь максимального объема выпуска этой модели - до 150 тыс. единиц в год, фактические объемы производства будут определяться с учетом рыночной ситуации.