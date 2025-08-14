В хозяйствах выращивали около 350 тыс. животных

СЕУЛ, 14 августа. /ТАСС/. Спустя год после начала трехлетнего переходного периода к полному запрету разведения собак с целью употребления их в пищу в Республике Корея закрылись 1 072 из примерно 1 500 ферм по разведению мясных пород собак. Об этом сообщило министерство продовольствия, сельского и лесного хозяйства.

Таким образом, отмечает ведомство, в стране за год закрылось 74% ферм, что значительно превзошло прогнозы правительства. В закрытых хозяйствах выращивали около 350 тыс. собак. В соответствии с законом, принятым в 2024 году, разведение и употребление собак в пищу запрещается с 2027 года.

Южная Корея до недавнего времени оставалась одной из немногих стран, где сохранилась культура потребления мяса собак. Однако в последние десятилетия объемы продаж собачатины неуклонно падали, что связано с изменением в образе жизни и культуре корейского общества - в частности, с ростом числа владельцев домашних животных. В 2024 году парламент принял закон, который полностью запрещает традицию употребления в пищу собачьего мяса, при этом был установлен трехлетний переходный период.