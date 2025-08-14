Стороны также адаптируют механизмы ГЧП в космической сфере для стимулирования частной инициативы и выработают оптимальные инструменты для запуска проектов с применением отечественных решений в сфере ДЗЗ

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Госкорпорация ВЭБ.РФ и частная аэрокосмическая компания "Новый космос" подписали соглашение о сотрудничестве по проектам государственно-частного партнерства (ГЧП) на полях Международного форума "Беспилотные системы: технологии будущего" в "Сколково". Объем инвестиций в рамках первого этапа создания трех спутников будущей отечественной радиолокационной группировки оценивается в пределах 10 млрд рублей, сообщили в пресс-службе ВЭБ.РФ.

"По согласованному бюджету и плану создания космических аппаратов для национального проекта объем инвестиций в рамках ГЧП по оценке сторон составит до 10 млрд рублей в рамках первого этапа создания трех спутников будущей [отечественной радиолокационной] группировки", - цитирует пресс-служба председателя совета директоров "Нового космоса" Дмитрия Мацука.

Отмечается, что совместная работа ВЭБ.РФ и "Нового космоса" поспособствует увеличению национальной космической инфраструктуры и обеспечению независимости России в получении данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).

Помимо этого, стороны совместно адаптируют механизмы ГЧП в космической сфере для стимулирования частной инициативы и выработают оптимальные инструменты для запуска проектов ГЧП с применением отечественных решений в сфере ДЗЗ. "Эти инициативы будут способствовать достижению целей национального проекта "Развитие космической деятельности Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", - добавили в пресс-службе.

Международный форум "Беспилотные системы: технологии будущего" проходит с 7 по 17 августа в инновационном центре "Сколково". В рамках предприятия представят свои разработки свыше 300 отечественных компаний. В экспозиции посетители увидят передовые решения в таких областях, как городское хозяйство, энергетика, торговля и строительство.