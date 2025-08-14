Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев указал, что подготовка идет хорошо

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 14 августа. /ТАСС/. Подготовка к IPO госкорпорации "ДОМ.РФ" идет хорошо, Минфин отмечает высокий спрос со стороны потенциальных инвесторов, сообщил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Мы видим хороший спрос, подготовка идет хорошо. Очень хорошую работу провели банки-организаторы. Пока я вижу, что в рамках тех параметров, которые мы заявляли, мы точно размещаемся, но, может быть, можно будет что-то добавить. Но это будет зависеть от конкретной ситуации", - сказал Моисеев.

IPO ДОМ.РФ ожидается в ноябре 2025 года. Ранее Моисеев заявлял, что госкорпорация может привлечь на IPO около 15 млрд рублей.