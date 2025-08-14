ЕК надеется согласовать 19-й пакет санкций против России в сентябре

Представитель Еврокомиссии Ариана Подеста отказалась раскрыть содержание этого пакета

БРЮССЕЛЬ, 14 августа. /ТАСС/. Еврокомиссия рассчитывает согласовать в сентябре 19-й пакет антироссийских рестрикций. Об этом заявила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Ариана Подеста.

"Мы уже приняли 18 пакетов санкций против России, сейчас мы работаем над 19-м пакетом санкций и надеемся принять его в следующем месяце", - отметила она.

Подеста отказалась раскрыть содержание этого пакета, подчеркнув, что Еврокомиссия не комментирует санкции до их утверждения.

Она также полностью исключила возможность смягчения санкций против России в случае перемирия в рамках дипломатического урегулирования на Украине, назвав утечки в СМИ об этом "чистыми спекуляциями".

"Можете быть уверены, мы полностью сохраним санкционное давление на Россию, все остальное - чистые спекуляции", - заявила она. Представитель Еврокомиссии отказалась комментировать, в какой стадии находится подготовка 19-го пакета санкций, но утверждала, что Брюссель продолжает верить в эффективность санкций против России.

Подеста таким образом опровергла материал британского телеканала SkyNews, который сообщил 13 августа, что в ходе телефонных консультаций лидеров ЕС в течение двух последних дней якобы изучалась возможность "некоторого смягчения" санкций ЕС против России.