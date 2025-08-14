Балтийская республика направила Киеву беспилотники, вертолеты, гаубицы, боеприпасы, противотанковое оружие, системы ПВО, бронемашины Patria, радары, наземные транспортные средства и индивидуальное снаряжение

ВИЛЬНЮС, 14 августа. /ТАСС/. Власти Латвии с 2022 года предоставили Украине военную помощь более чем на €500 млн. Об этом сообщил портал Delfi со ссылкой на Минобороны балтийской республики.

По данным ведомства, в 2022 и 2023 годах Рига выделила в общей сложности €370 млн на военную помощь Киеву, в 2024 году - €134,8 млн. Ежегодные траты на эти цели в 2025 и 2026 составят не менее 0,25% от ВВП страны. Отмечается, что балтийская республика направила Украине среди прочего беспилотники, вертолеты, гаубицы, боеприпасы, противотанковое оружие, системы ПВО, бронемашины Patria, радары, наземные транспортные средства и индивидуальное снаряжение.

Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что кабмин выделит не менее €2 млн на закупку американского оружия для нужд Украины.