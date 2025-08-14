Согласно отчету компании, в годовом исчислении доход автопроизводителя снизился до $1,3 млрд

ШАНХАЙ, 14 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль китайского автопроизводителя Geely Auto за полгода снизилась на 14% в годовом исчислении и составила 9,29 млрд юаней ($1,3 млрд). Об этом говорится в отчете компании за первую половину года.

При этом выручка за отчетный период выросла на 27% и составила рекордные для автопроизводителя 150,28 млрд юаней ($21 млрд).

Geely Auto продала за полгода 1,4 млн автомобилей, что на 47% больше в годовом исчислении. Компания увеличила свой целевой показатель продаж на год на 11% - с 2,71 млн автомобилей до 3 млн.

Geely, которая изначально производила холодильники, запустила производство автомобилей в 1998 году. В 2004 году компания вышла на Гонконгский фондовый рынок. Штаб-квартира автопроизводителя расположена в городе Ханчжоу (восточная провинция КНР Чжэцзян). Geely Auto также выпускает автомобили под премиальной маркой Zeekr.