В целом число пользователей мессенджера на сети Т2 с 9 августа выросло на 139%

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Мессенджер Max примерно с 10 августа начал набирать аудиторию, при этом с 9 августа голосовой трафик в Max, "ВКонтакте" и "Одноклассниках" вырос в шесть раз, сообщили ТАСС в операторе Т2.

Так, 11 августа число пользователей было на 33% больше, чем днем ранее; 12 августа - на 40%; 13 августа - на 68%. В целом число пользователей Max на сети Т2 с 9 августа выросло на 139%.

За эти несколько дней общий трафик в Max вырос на 558%, или почти в 6,5 раза. "Трафик голосовых вызовов в мессенджерах Max, OK и VK увеличился с 9 августа в шесть раз, ежедневно показывая более чем двукратный рост", - добавили в Т2.

Ранее Роскомнадзор объявил, что в России принимаются меры по частичному ограничению звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp для противодействия преступникам. В Минцифры заявили, что доступ к звонкам будет восстановлен при выполнении сервисами требований российского законодательства.