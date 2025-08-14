Анализ финансово-хозяйственной деятельности бизнеса будет проводиться в два этапа

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Методика Федеральной налоговой службы (ФНС) России по оценке финансово-хозяйственной деятельности (ФХД) компаний, включающая в себя более 50 параметров, вступит в силу 1 января 2026 года, следует из проекта приказа, опубликованного на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

"Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2026 года", - готовится в документе.

После принятия в июле поправок в закон "О налоговых органах Российской Федерации", ФНС получила полномочия проводить оценку финансового состояния бизнеса. Согласно проекту приказа, анализ ФХД будет проводиться в два этапа. Так, если юрлицо или ИП на первом этапе будет не соответствовать одному или нескольким обязательным критериям оценки, ведомство укажет на это. При этом на втором этапе за соответствие по каждому показателю анализа будут начисляться баллы: 1 балл за соответствие критерию, 0 - за несоответствие. Всего методика устанавливает для компаний 55 критериев, а для ИП - 31.

Также в документе отмечается, что оценка ФХД юрлица или ИП будет проводится на основании его запроса, направленного через личный кабинет налогоплательщика, с использованием сервиса оценки юридических лиц или сервиса оценки индивидуального предпринимателя. Запрос можно отправлять не более одного раза в день. Кроме того, в проекте приказа ФНС отмечается, что в случае несогласия с результатами оценки предприниматель может направить через личный кабинет налогоплательщика заявление о корректировке результатов анализа с приложением документов, подтверждающих обоснованность внесения корректировок.

На первом этапе будет оцениваться наличие в реестре недобросовестных поставщиков, причастность к экстремистской деятельности или терроризму, наличие существенных прямых расхождений по НДС. На втором же этапе будут оцениваться такие критерии как: отсутствие факта снижения численности сотрудников, отсутствие задолженности по обязательным платежам, среднемесячный размер заработной платы работников за год.

Ранее глава ФНС Даниил Егоров на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщал, что данная система позволяет контрагентам оценивать друг друга. По его словам, более 40% государственной контрактации, еще в режиме эксперимента, уже шло с учетом этого так называемого финансового скоринга. Глава ФНС отметил, что только 0,6% контрактов растрогаются там, где применен скоринг.