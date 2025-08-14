Высокие показатели в регионе также демонстрируют мясное животноводство и садоводство

ТАМБОВ, 14 августа. /ТАСС/. Аграрии Тамбовской области с начала уборочной кампании намолотили более 2,5 млн тонн зерна при урожайности почти 50 центнеров с гектара, что выше среднего показателя по стране. Об этом сообщил врио главы Тамбовской области Евгений Первышов в ходе рабочей встречи с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Патрушевым.

"В настоящее время в регионе ведется уборочная кампания, при этом отмечается рост урожайности зерновых культур. На сегодняшний день намолочено порядка 2,5 млн тонн при урожайности 49,6 ц/га, это выше среднего показателя по стране", - говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера со ссылкой на руководителя Тамбовской области. Ранее в правительства региона сообщали о планах собрать порядка 4,5 млн тонн зерновых, в 2024 году этот показатель составлял 3,8 млн тонн.

Высокие показатели в регионе также демонстрируют мясное животноводство и садоводство. Так, за шесть месяцев текущего года показатель производства мяса и птицы увеличился почти до 320 тыс. тонн, сообщил Первышов.

Особое внимание на встрече было уделено вопросам экологического благополучия. Благодаря нацпроекту "Экология" в регионе ликвидировали несанкционированные свалки, ведется модернизация инфраструктуры сбора и накопления твердых коммунальных отходов, проводятся мероприятия по лесовосстановлению и расчистке рек. "На эти цели из федерального бюджета было выделено свыше 940 млн рублей", - рассказал Первышов, уточнив, что работа по этим направлениям будет продолжена.