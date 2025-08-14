По состоянию на 15:46 мск индексы Мосбиржи и РТС росли на 0,01% - до 2 973,29 и 1 176,65 пункта соответственно

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций перешел к росту в ходе основной торговой сессии Московской биржи на фоне сообщений о деталях предстоящих переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15:46 мск индексы Мосбиржи и РТС росли на 0,01% - до 2 973,29 и 1 176,65 пункта соответственно. К 16:01 мск индексы ускорили рост до 0,25% и достигали 2 980,4 и 1 179,46 пункта.

На открытии основной торговой сессии 14 августа индексы Мосбиржи и РТС снижались на 1,21% - до 2 937,11 и 1 162,33 пункта.

Встреча на Аляске президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа начнется 15 августа примерно в 11:30 по местному времени (22:30 мск). В открытой части переговоров президенты выступят с заявлениями, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. После разговора с глазу на глаз переговоры продолжатся в формате рабочего завтрака, в котором примут участие члены делегаций двух стран.

По итогам саммита Путин и Трамп дадут совместную пресс-конференцию.

В состав российской делегации на Аляске вошли министры иностранных дел, обороны и финансов, помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Состав делегации США определен, его назовет Вашингтон.