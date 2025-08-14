Такой технологии геотехнического радара для мониторинга карьеров нет на рынке отечественных решений, отметили в пресс-службе "Нового космоса"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Частная аэрокосмическая компания "Новый космос" и ООО "Геосуппорт" создадут новое предприятие по разработке приборов для геотехнического мониторинга, соглашение стороны подписали на Международном форуме "Беспилотные системы: технологии будущего" в "Сколково". Компании выведут на мировой рынок отечественные решения для обеспечения безопасности инфраструктурных объектов, сообщили в пресс-службе "Нового космоса".

"АО "АК "Новый космос" и ООО "Геосуппорт" подписали стратегическое соглашение о создании совместного предприятия в сфере геотехнического мониторинга. <...> Новая компания займется разработкой и внедрением технологий мониторинга состояния критической инфраструктуры, особенно для горнодобывающей сферы, которая включает обеспечение безопасности на карьерах, инженерных сооружений и транспортных объектах", - сказали в пресс-службе.

Там также отметили, что компании выведут на рынок комплексные отечественные решения для обеспечения безопасности инфраструктурных объектов - беспилотные и наземные. Особое внимание они уделят применению технологий дистанционного зондирования Земли, включая радиолокационную съемку. Отмечается, что компании создадут продукт с высоким экспортным потенциалом, он будет уникальным для российского и международного рынков.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе "Нового космоса", в настоящий момент такой технологии геотехнического радара для мониторинга карьеров нет на рынке отечественных решений. Всего четыре компании в мире занимаются такими разработками - австралийская, итальянская, американская и китайская.

Работы уже фактически начались, испытания отдельных узлов георадара для наземного комплекса проходят в данный момент. Первый прототип планируют представить уже в этом году.

О форуме

Международный форум "Беспилотные системы: технологии будущего" проходит с 7 по 17 августа в инновационном центре "Сколково". В рамках предприятия представят свои разработки свыше 300 отечественных компаний. В экспозиции посетители увидят передовые решения в таких областях, как городское хозяйство, энергетика, торговля и строительство.