Россия проинформировала своих партнеров, что на поврежденном участке трубопровода "Дружба" ведутся ремонтные работы, сообщил венгерский министр иностранных дел

БУДАПЕШТ, 14 августа. /ТАСС/. Поставки нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба" прерваны из-за ударов Вооруженных сил Украины по распределительной станции в Брянской области, Россия проинформировала своих партнеров, что там ведутся ремонтные работы. Об этом сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто после разговора по телефону с первым заместителем министра энергетики РФ Павлом Сорокиным.

"Вчера Украина несколько раз атаковала нефтепровод, ведущий в Венгрию. Сегодня мы обсудили ситуацию с [первым] заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным. Он сообщил нам, что ремонтные работы ведутся непрерывно, поэтому есть большая вероятность, что завтра поставки нефти в Венгрию возобновятся", - написал глава МИД в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Сийярто отметил, что безопасность энергоснабжения его страны "является вопросом суверенитета". "Поэтому любой, кто наносит удар по безопасности нашего энергоснабжения, на самом деле наносит удар по нашему суверенитету", - подчеркнул министр.

13 августа он сообщил, что "Украина ночью нанесла удар беспилотниками по важной распределительной станции нефтепровода "Дружба" в Брянской области России". По его словам, "Дружба" используется для поставок сырья из РФ в Венгрию и "играет ключевую роль в энергетической безопасности страны". В связи с этим Сийярто потребовал от Украины прекратить удары по объектам России, используемым для поставок энергоносителей в Венгрию.