МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Минпромторг оценивает потенциал экспорта Россией беспилотников от $5 до $12 млрд ежегодно, заявил глава министерства Антон Алиханов на форуме "Беспилотные системы: технологии будущего".

"В целом по экспортному потенциалу мы видим рынок сейчас от $5 до $12 млрд ежегодного экспорта - это огромные цифры, в них достаточно сложно сейчас поверить. Но если говорить только про нужды обороны и безопасности, то та часть, которую мы видим уже сейчас, - это оценки потребления текущего и перспективного в различных регионах мира, и мы считаем, что это та часть, которую мы можем занять - от $5 до $12 млрд ежегодно", - отметил министр.

Как говорится в его презентации к выступлению, поставки беспилотников двойного назначения в Африку могут составить до 1-2 млн единиц на $1-2 млрд, в Латинскую Америку - около 0,5 млн единиц на $0,5 млрд, а в Азию - 3-8 млн единиц на сумму до $4-9 млрд.

При этом, отметил Алиханов, значительный рост рынка беспилотников в России связан с проведением СВО. "Мы понимаем, что, конечно, объем заказов в какой-то момент серьезно снизится на военную продукцию, и нам уже сейчас очень важно в гражданских секторах показывать, как можно технологии, разработанные сначала для войны, использовать на пользу экономики различных отраслей", - сказал он. Министр отметил, что разработано более 20 различных сценариев применения беспилотников в различных отраслях.

Кроме того, для достижения технологического паритета РФ необходимо включать в нацпроекты наземные и морские дроны, добавил глава Минпромторга.

