Министр транспорта России Андрей Никитин отметил, что эта работа станет серьезным вызовом, так как доставка будет осуществляться внутри городов

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Минтранс РФ планирует в ближайшей перспективе начать работу над регулированием городской доставки дронами, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин на пленарной сессии в рамках форума "Беспилотные системы: технологии будущего".

"Мы также понимаем и видим, что очень скоро мы начнем работать над нормированием доставки дронами в городах какой-то продукции. Уже есть эти пилоты в Самарской области. Москва на это смотрит, насколько я знаю, очень активно", - сказал он.

Никитин отметил, что эта работа станет серьезным вызовом, поскольку доставка будет осуществляться внутри городов.

"Это будет серьезный вызов с точки зрения баланса интересов и надзоров, и регуляторов, и прежде всего, конечно, безопасности граждан", - подытожил он.