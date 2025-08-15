Вице-президент SuperJob: динамика зарплат связанных с ИИ профессий сумасшедшая

На втором месте по востребованности идут специалисты по работе с маркетплейсами, отметил Амир Сараков

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Профессии, связанные с работой с искусственным интеллектом, генеративным и машинным обучением, являются на сегодня самыми востребованными на рынке труда, динамика зарплат в этой сфере сумасшедшая. Такое мнение ТАСС выразил вице-президент по развитию стратегических партнерств сервиса по поиску работы SuperJob Амир Сараков, добавив, что на втором месте по востребованности идут специалисты по работе с маркетплейсами.

"Самые популярные и востребованные профессии сейчас связаны с искусственным интеллектом. В этой сфере зафиксирована "сумасшедшая" динамика зарплат. Все те, кто сегодня развивает генеративное и машинное обучение, - наиболее востребованы на рынке труда", - подчеркнул он.

Другой специальностью, по которой востребованы сотрудники, является менеджер по работе с маркетплейсами, отметил собеседник агентства.

"Это направление не зафиксировано в образовательном стандарте учебных заведений, но при этом в нем есть большое количество вакансий, а также значительно высокий уровень зарплат", - заключил Сараков.