Кабмин обнулил размер обязательной продажи валютной выручки экспортерами

Решение принято в связи с укреплением и стабилизацией курса национальной валюты, а также отсутствием проблем с валютной ликвидностью

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Правительство РФ снизило до нуля размер обязательной продажи валютной выручки российскими экспортерами. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Решение принято в связи с укреплением и стабилизацией курса национальной валюты, а также отсутствием проблем с валютной ликвидностью", - отметили в кабмине.

Ранее крупнейшие российские экспортеры были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 40% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам, и продавать на внутреннем рынке не менее 90% зачисленной валюты.

Требование об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки было введено указом президента РФ Владимира Путина в октябре 2023 года для обеспечения стабильности валютного курса и устойчивости российского финансового рынка. Оно касается экспортеров в сферах ТЭК, металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.

В последний раз решение о продлении этого требования принималось правительством в минувшем мае сроком на один год - до 30 апреля 2026 года.