МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Продление полного (в том числе для производителей) запрета на экспорт бензина, поддержанное вице-премьером РФ Александром Новаком, позволит стабилизировать ситуацию на топливном рынке в сентябре. Об этом заявили ТАСС эксперты, комментируя решение правительства.

Как отметил главный редактор "ИнфоТЭК" Александр Фролов, запрет вывоза бензина в сентябре был ожидаемой мерой. "Сезон высокого спроса формально заканчивается в августе, но фактически продолжается и в сентябре. Продление ограничений необходимо для успокоения рынка", - пояснил он. По его словам, потребление бензина в сентябре снизится по сравнению с августом, что создаст условия для стабилизации цен.

Заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев добавил, что повышенный спрос на топливо сохранится до середины сентября. "В октябре ситуация уже должна стать спокойной", - считает эксперт.

Фролов подчеркнул, что мера направлена не против продавцов, а для успокоения покупателей. "В целом сезон отпусков заканчивается, потребление автобензинов в сентябре, скорее всего, будет ниже, чем в августе, поэтому можно ожидать большей стабильности на торгах даже при сохранении текущего уровня предложения", - добавил он.

Правительство продлило запрет на экспорт бензина для производителей на сентябрь, а для непроизводителей - до конца октября. Также нефтяным компаниям рекомендовано поддерживать достаточные объемы поставок на внутренний рынок и воздержаться от взаимных закупок на бирже.

Новак также поручил проработать долгосрочные меры по стабилизации цен на топливо в опте и продолжить мониторинг маржинальности АЗС.

О других мерах

Ранее три источника ТАСС в отрасли сообщали, что правительство планирует продлить запрет экспорта бензина для производителей топлива на весь сентябрь. Такое решение было принято на совещании Новака с нефтяниками.

Источники отметили, что среди решений была также принята рекомендация сдерживать рост цен на топливо как в опте, так и в розничном сегменте.

Один из источников сообщил, что правительство готовится поднять и точку отсечения топливного демпфера, чтобы нефтяники могли рассчитывать на компенсационные выплаты, сделано это может быть задним числом - с 1 августа 2025 года. По бензину ее могут поднять с 10% до 15%, по дизелю - с 20% до 25%.

Меры были подготовлены на фоне нескольких подряд рекордов роста цены на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, а также на АЗС.

По данным Росстата, рост стоимости бензина на АЗС в России с начала 2025 года по 11 августа составил 5,3%, что больше уровня инфляции за тот же период (4,2%). Рост стоимости бензина в рознице опережает инфляцию уже третью неделю подряд (с 22 июля), до этого цена топлива была ниже среднего по стране увеличения уровня цен.

В конце июля правительство РФ приняло решение временно, до 31 августа 2025 года, ограничить экспорт бензина для производителей нефтепродуктов. Ранее решение распространялось только на непроизводителей.