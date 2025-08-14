Министр экономического развития и промышленности области Денис Синявский подчеркнул, что страны БРИКС+ и их партнеры заинтересованы в продукции, производимой в регионе

СУЗДАЛЬ, 14 августа. /ТАСС/. Доля стран БРИКС в структуре регионального экспорта Владимирской области может вырасти до 8% к концу 2025 года, на текущий момент этот показатель составляет 5,6%. Об этом ТАСС в ходе деловой программы первого автопробега БРИКС сообщил министр экономического развития и промышленности Владимирской области Денис Синявский.

"В настоящее время доля стран БРИКС в региональном экспорте относительно небольшая - 5,6%. Это обусловлено значительной удаленностью данных рынков и высокой стоимостью логистики. <...> Мы планируем, что к концу 2025 года доля стран БРИКС в региональном экспорте составит 8%, что обеспечит сохранение позиций региона в экспорте на рынки стран БРИКС", - сказал он.

Синявский также отметил, что основная задача региона сегодня заключается в создании условий для сокращения издержек у предприятий и снижения себестоимости конечной продукции для формирования конкурентной цены. По его словам, для этого в регионе создан специальный Центр компетенций, через который проходит около 20 предприятий ежегодно.

Синявский подчеркнул, что страны БРИКС+ и их партнеры заинтересованы в продукции, производимой во Владимирской области. "Китай, Индия, Египет являются потребителями нашей продукции деревообработки, мебель экспортируется в ОАЭ. В Египте пользуются спросом электронная аппаратура. Не до конца раскрыт потенциал наших кондитерских изделий, которые небольшими партиями поставляются в Китай. Пока остается неохваченным Латиноамериканский регион, но здесь основная сложность - это стоимость перевозки через океан", - добавил министр.

Об автопробеге

Первый автопробег БРИКС "Екатеринбург - Москва" проходит с 9 по 15 августа, он приурочен к вводу одного из ключевых участков автомобильной дороги М-12 "Восток" г. Дюртюли - пгт Ачит, торжественная церемония открытия которого состоялась при участии президента России Владимира Путина в июле 2025 года. Новая магистраль стала продолжением трассы М-12 до Екатеринбурга. Реализация проекта позволила сформировать бесшовный скоростной маршрут протяженностью 2 400 км от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга, сокращение времени в пути для пользователей составило более 22 часов. Теперь, с открытием нового участка, М-12 "Восток" связывает Санкт-Петербург, Москву, Казань и Екатеринбург.

ТАСС - генеральный информационный партнер автопробега.