Глава Архангельской области Александр Цыбульский назвал вопрос установления конкурентоспособной заработной платы для работников судостроительных и судоремонтных предприятий одним из приоритетных для региона

АРХАНГЕЛЬСК, 14 августа. /ТАСС/. Власти Архангельской области предлагают учитывать более высокий уровень средней зарплаты в арктических регионах на предприятиях ОСК, включаемой в цену продукции судостроительной отрасли по государственному оборонному заказу. Об этом написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Цыбульский по итогам встречи с руководством, депутатами и общественниками Северодвинска, где расположены предприятия, входящие в ОСК.

"Первый вопрос представителей депутатского корпуса - об уровне заработной платы работников судостроительных и судоремонтных предприятий. С учетом работы в условиях Крайнего Севера оплата труда кораблестроителей ОСК должна быть выше, чем на предприятиях центральной России или южных регионов. И этот вопрос является одной из важнейших задач, которой мы занимаемся. Сейчас прорабатывается вопрос принятия проекта постановления правительства России, устанавливающего правила определения средней заработной платы, включаемой в цену продукции судостроительной отрасли, поставляемой по государственному оборонному заказу. Рассчитываем на поддержку этой инициативы", - написал Цыбульский.

По словам Цыбульского, вопрос установления конкурентоспособной заработной платы для работников судостроительных и судоремонтных предприятий является одним из приоритетных для региона. Работа в этом направлении ведется на уровне правительства РФ и профильных федеральных ведомств.

Еще один актуальный для Северодвинска вопрос - это возведение социального жилья для переселения людей из аварийного жилфонда. По президентскому нацпроекту в городе в расселено почти 33 тыс. кв. м аварийного жилья, построено и введено в эксплуатацию восемь многоквартирных домов. Предстоит переселить еще 49,5 тыс. кв. м аварийного жилья.

На встрече обсуждали реализацию регионального проекта "Комфортное Поморье". В этом году по нему обустроен единственный в городе летний кинотеатр под открытым небом.

В рабочей поездке участвовал Александр Шевченко, которого губернатор лично курирует в рамках кадровой программы "Защитники. Под крылом Архангела", она является федерального проекта "Время героев". "Рассчитываю, что он присоединится в дальнейшем к управленческой команде региона и будет служить Родине уже на новом поприще, в мирной жизни", - написал Цыбульский.