Государственное статистическое управление КНР передает, что за данный период нефтегазовые компании страны добыли 126,6 млн тонн нефти и 152,5 млрд куб. м газа

ПЕКИН, 15 августа. /ТАСС/. Китайский энергетический сектор в январе - июле зафиксировал увеличение объема добычи нефти и газа на 1,3% и 6% в годовом исчислении. Об этом сообщило Государственное статистическое управление КНР.

Как уточняется, за указанный период нефтегазовые компании страны добыли 126,6 млн тонн нефти и 152,5 млрд куб. м газа.

Согласно опубликованному докладу, среднесуточная добыча нефти в июле достигла 585 тыс. тонн, а газа - 700 млн куб. м. Объем нефтепереработки за семь месяцев вырос по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 2,6%, до 424,68 млн тонн.

По данным китайской таможни, КНР в 2023 году увеличила импорт нефти и газа на 11% и 9,9% соответственно. В 2024 году эти показатели выросли на 1,8% (212,82 млн тонн) и 6,2% (246,4 млрд куб. м).

Россия - ведущий экспортер энергоносителей в Китай, который в 2024 году закупил у РФ 108,47 млн тонн нефти (повышение на 1,3%) и 8,3 млн тонн сжиженного природного газа (увеличение на 3,3%). Поставки по газопроводу "Сила Сибири", согласно предварительной оценке, составили 31 млрд кубометров (рост на 36,5%).