Розничные продажи в Китае в январе - июле увеличились на 4,8%

Итоговый объём операций составил $3,98 трлн по текущему курсу ЦБ страны

ПЕКИН, 15 августа. /ТАСС/. Объем розничных продаж потребительских товаров в КНР в январе - июле увеличился на 4,8% в годовом исчислении и составил 28,42 трлн юаней ($3,98 трлн по текущему курсу ЦБ страны). Об этом сообщило Государственное статистическое управление Китая.

Как следует из распространенного доклада, в городах страны соответствующий показатель только за июль повысился на 3,6%, до 3,36 трлн юаней, или $459 млрд. В сельских районах он достиг 516 млрд юаней, или $70,5 млрд (рост на уровне 3,9%).

Согласно опубликованным данным, продажи в сфере онлайн-торговли народной республики за семь месяцев увеличились на 9,2%, превысив 8,68 трлн юаней ($1,18 млрд).

Согласно официальной статистике, потребительский рынок Китая в 2023 году вырос на 7,2%, а 2024 году - на 3,5%, до 48,78 трлн юаней ($6,78 трлн).