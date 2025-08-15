МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Больше всего в России тратят на доставку продуктов на дом жители Москвы, Екатеринбурга и Краснодара - порядка 900 - 1 тыс. руб. за заказ. Об этом говорится в результатах исследования программы лояльности "Сберспасибо" и медиахолдинга Rambler&Co (текст есть у ТАСС).

"В Москве самый высокий средний чек - 1 086 руб., на втором месте Екатеринбург (921 руб.), а замыкает тройку Краснодар (893 руб.). Среди городов с самым низким средним чеком оказались Казань, Воронеж и Нижний Новгород, где средняя стоимость доставки продуктов варьируется от 648 до 686 руб.", - рассказали эксперты.

По данным "Сберспасибо", за первое полугодие 2025 года в 16 крупнейших городах россияне совершили 187 млн транзакций по оплате доставки продуктов на дом. Общая сумма трат за это время превысила 167 млрд руб. Средний чек на онлайн-заказ продуктов в крупнейших городах России за год вырос на 20% и составил 891 руб. При этом большинство - 74% - опрошенных на фоне роста цен стараются сократить расходы: 8% используют бонусы банка, 15% - программы лояльности ретейлера, еще 51% предпочитают совмещать оба варианта.

"Средняя ежемесячная экономия пользователя благодаря бонусным программам по стране составляет 1 144 руб. Экономят и мужчины, и женщины, причем разница небольшая - 1 186 и 1 106 руб. соответственно", - отметила директор по маркетингу программы лояльности "Сберспасибо" Ольга Иванова.

Согласно исследованию, большинство россиян (65%) предпочитают ходить за продуктами в магазины. Доставкой на дом регулярно пользуются 35% пользователей, из них 11% - несколько раз в неделю, 10% - раз в неделю и 14% - раз-два в месяц.

Исследование основано на двух массивах данных. С 24 по 31 июля 2025 года медиахолдинг Rambler&Co провел онлайн-опрос на своих онлайн-ресурсах о покупках в продуктовых магазинах, в котором приняли участие свыше 120 тыс. респондентов со всей России. Аналитики "Сберспасибо" дополнительно выявили и проанализировали более 438 млн обезличенных операций среди 96 млн участников программы лояльности в категории "Супермаркеты" за периоды 1 января - 30 июня 2024 и 2025 годов.