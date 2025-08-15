Общая стоимость проектов превышает 170 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 15 августа. /ТАСС/. Два резидента территории опережающего развития (ТОР) "Горный" под Новосибирском планируют реализовать проекты по производству ягодных морсов и выращиванию цветов и овощей. Общая стоимость проектов превышает 170 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Корпорации развития региона.

"Агрофирма "Новый путь" - теплицы для выращивания тюльпанов на срез, овощей, пряной зелени и рассады однолетних цветов и овощных культур. <…> Объем инвестиций в проект более 56 млн рублей. ООО "Натуральные продукты" - производство ягодных морсов. Объем инвестиций 120 млн", - сообщили в корпорации развития. В пресс-службе уточнили, что проекты находятся на начальном этапе реализации.

Всего, по данным корпорации развития, в ТОР "Горный" зарегистрировано три компании, включенных в реестр резидентов ТОР Минэкономразвития РФ. Еще один резидент - компания "Диабаз" - занимается производством диабазовой муки, кислотоупорного клея-затирки, химически стойких штукатурных составов и бетонов. В качестве сырья фирма использует горную породу диабаз. Организация полностью запустила производство с объемом инвестиций 14 млн рублей.

Территория опережающего развития - это экономическая зона, резидентам которой предлагаются льготные налоговые условия и другие привилегии. Поселок Горный, расположенный в 65 км от Новосибирска, получил такой статус в 2019 году. Площадь инвестиционной площадки составляет более 150 га.