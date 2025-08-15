Депутат Водолацкий: разработка ресурсов на Аляске разовьет экономики РФ и США

Документы, которые легли на стол главам государств, имеют долгосрочный характер, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Взаимодействие РФ и США при разработке редкоземельных минералов на Аляске будет развивать экономики двух стран. Такое мнение высказал ТАСС первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Ранее газета The Daily Telegraph сообщала, что США намерены предложить России разработку редкоземельных минералов на Аляске. При этом помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее заявлял, что ключевой темой общения лидеров РФ и США будет урегулирование на Украине, также лидеры двух стран обсудят экономическое сотрудничество РФ и США.

"[При взаимодействии РФ и США по редкоземельным минералам] можно было бы развивать экономику и для наших регионов, ну и, естественно, для Аляски, в целом - для России и Америки. Поэтому, я думаю, что документы, которые легли на стол президенту России и президенту Америки, они имеют долгосрочный характер", - сказал собеседник агентства.

По его словам, главное в настоящее время развивать положительную направленность во взаимодействии, которая прорабатывается между странами.

8 августа президент США Дональд Трамп сообщил, что рассчитывает на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.