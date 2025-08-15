Стороны провели переговоры, сообщил министр экономического развития и промышленности региона Денис Синявский

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Партнеры из стран БРИКС заинтересованы в создании высокотехнологичного комплекса по переработке молока во Владимирской области, соответствующие переговоры между сторонами были проведены в ходе деловой программы первого автопробега БРИКС. Об этом ТАСС сообщил министр экономического развития и промышленности Владимирской области Денис Синявский.

"В частности, наши иностранные коллеги проявили заинтересованность в реализации проекта в области сельского хозяйства - в создании высокотехнологичного комплекса по переработке молока. Такие переговоры мы провели", - сказал он.

Синявский также отметил, что в рамках деловой программы автопробега власти региона провели переговоры с партнерами из стран БРИКС, представляющих инвестиционные фонды. "Это позволит нам привлечь как непосредственный иностранный капитал из стран БРИКС во Владимирскую область, так и привлечь сами иностранные предприятия, которые в дальнейшем смогут здесь уже применить в организации производств современные технологические решения, что в свою очередь будет стимулировать развитие других участников отраслей региональной экономики", - добавил министр.

По словам Синявского, БРИКС представляет широкие перспективы для сотрудничества, в связи с чем многие предприятия региона ориентируются именно на экспорт продукции. "БРИКС, действительно, на сегодняшний день - большой и растущий рынок. У нас есть потенциал для роста и развития экспорта, для стимулирования предприятий к повышению его объемов и поставок. Более того, мы понимаем, что, работая с нашими предприятиями в области их переориентирования на экспорт, мы стимулируем их повышать качество производимой продукции, потому что выводимая на экспорт продукция, она не востребована в случае низкого качества. Поэтому предприятия, работающие на экспорт, автоматически говорят о себе как о поставщике высококачественного продукта", - сказал Синявский.

Об автопробеге

Первый автопробег БРИКС по маршруту "Екатеринбург - Москва" проходит с 9 по 15 августа, он приурочен к вводу одного из ключевых участков автомобильной дороги М-12 "Восток" г. Дюртюли - пгт Ачит, торжественная церемония открытия которого состоялась при участии президента России Владимира Путина в июле 2025 года. Новая магистраль стала продолжением трассы М-12 до Екатеринбурга. Реализация проекта позволила сформировать бесшовный скоростной маршрут протяженностью 2 400 км от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга, сокращение времени в пути для пользователей составило более 22 часов. Теперь, с открытием нового участка, М-12 "Восток" связывает Санкт-Петербург, Москву, Казань и Екатеринбург.

ТАСС - генеральный информационный партнер автопробега.