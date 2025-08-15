Общая площадь объектов превышает 1,3 тыс. кв. м

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Власти Москвы выставили на торги три помещения для бизнеса в Хорошевском районе столицы. Общая площадь помещений превышает 1,3 тыс. кв. м, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Город предлагает предпринимателям помещения, где можно реализовать самые разные бизнес-цели. Тех, кто ищет объекты в Северном административном округе, могут заинтересовать три просторных помещения в Хорошевском районе. Они имеют свободное назначение и находятся рядом со станциями метро "Полежаевская", "Беговая" и "Аэропорт". Удачное расположение и большая площадь объектов - от 113,1 до 657,2 кв. м - делают их привлекательными для бизнеса в сфере образования, услуг, торговли и других", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

Отмечается, что два помещения расположены в подвалах, одно занимает первый этаж и подвал. Объекты находятся по адресам: Хорошевское шоссе, дом 70, корпус 1, Хорошевское шоссе, дом 34, а также проезд Аэропорта, дом 11 а. Все помещения подключены к электричеству, водоснабжению и канализации, а в одном помещении дополнительно проведен газ.

Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной для него выступает инвестиционный портал Москвы. Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта "Экономика данных" и регионального проекта города Москвы "Цифровое государственное управление".