Мишустин: ВВП стран ЕАЭС вырос на 4,4% по итогам 2024 года

С начала года показатель прибавил еще 2%, отметил российский премьер

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 15 августа. /ТАСС/. Совокупный ВВП стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за прошлый год вырос на 4,4%. С начала года показатель прибавил еще 2%, рассказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета.

"Валовой внутренний продукт объединения прибавил 4,4% по итогам прошлого года. А за январь-март текущего - увеличился на 2%, что во многом происходит за счет роста объемов промышленного производства, строительства, выпуска сельхозпродукции, розничной торговли, инвестиций в основной капитал".

Глава российского правительства напомнил о том, что за 10 лет существования ЕАЭС стал одним из ключевых центров глобального развития.