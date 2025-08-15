Мишустин: страны ЕАЭС утвердят программу развития биржевых торгов

Выполнение программы позволит сформировать общий рынок в такой сфере, указал премьер России

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 15 августа. /ТАСС/. Главы правительств стран ЕАЭС утвердят в пятницу программу развития биржевых торгов, которая призвана помочь сформировать общий евразийский рынок в этой сфере. О планах объявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета.

"Необходимо продолжить снимать ограничения для свободного движения товаров, услуг, капитала, - отметил премьер. - На то направлена и программа развития биржевых торгов, которую мы сегодня утверждаем".

Выполнение программы, уверен Мишустин, "позволит сформировать общий рынок в такой сфере". "Предприниматели получат возможность участвовать в торгах в каждой из стран "пятерки", станет проще находить партнеров и приобретать продукцию с минимальными издержками", - отметил глава российского правительства.

По словам Мишустина, все эти шаги придадут существенный импульс взаимной торговле стран ЕАЭС. "Дальнейшая совместная работа по укреплению интеграционных механизмов - в интересах всех наших государств", - заключил премьер.