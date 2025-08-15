Казахстанские производители и перевозчики продолжают сталкиваться со скрытыми ограничениями, указал премьер республики Олжас Бектенов

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 15 августа. /ТАСС/. Власти Казахстана призывают остальные страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не устанавливать скрытые ограничения для государств-членов и не создавать искусственных барьеров в торговле. Об этом заявил премьер-министр республики Олжас Бектенов на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.

"Казахстанские производители и перевозчики, рассчитывающие на открытость и доступность общего евразийского рынка, к сожалению, продолжают сталкиваться со скрытыми ограничениями. Фактически мы наблюдаем полноценный ветеринарный, санитарный, таможенный контроль поставляемых и перемещаемых товаров. Прослеживаются признаки двойного налогообложения", - сказал Бектенов.

По его оценке, в ряде случаев не обеспечивается беспрепятственный транзит товаров по территориям государств ЕАЭС. "Коллеги, создавая наш союз, мы ставили целью обеспечение свободного движения товаров, услуг, капитала. Ранее я уже предлагал обсудить возможные подходы к урегулированию данного вопроса. Комиссии рекомендуется продолжить работу по последовательному устранению сохраняющихся барьеров и ограничений", - пояснил премьер.